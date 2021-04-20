Путин подписал закон об участии в выборах физлиц-иноагентов

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым кандидаты, получающие финансовую поддержку из-за рубежа, обязуются информировать о статусе иноагента и маркировать свою агитпродукцию. Документ опубликован во вторник, 20 апреля, на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, кандидат, который является физлицом, выполняющим функции иностранного агента, либо кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, должен указывать это в заявлении о согласии баллотироваться, в подписных листах, в выпускаемых агитационных материалах.

Также обязательно размещение информации об этом на информационных стендах в помещении участковой избирательной комиссии и в избирательных бюллетенях. О своем статусе должны сообщать и физлица из списка СМИ, признанных иноагентами, инвесторы избирательных фондов, а также те, кто жертвует деньги в избирательные фонды.

В случае, если в составе списка кандидатов избирательного объединения есть кандидат-иноагент, в подписном листе тоже должна быть информация о таком кандидате.

Кроме этого глава государства также подписал закон, который увеличивает общефедеральную часть федерального списка кандидатов на выборах депутатов Госдумы с 10 до 15 кандидатов. Эта инициатива была принята на заседании Госдумы 7 апреля и одобрена Совфедом 14 апреля текущего года.

В конце декабря прошлого года Путин подписал закон о признании физических лиц иностранными агентами. Согласно документу, граждане, получающие иностранное финансирование на политическую деятельность, признаются иноагентами.