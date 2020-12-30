Путин подписал закон об ответных санкциях за цензуру против СМИ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах. Документ опубликован в среду, 30 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон принят Госдумой 23 декабря и одобрен Советом Федерации 25 декабря.

Решения об ответных мерах будут согласовываться с МИД России. Генпрокурор сможет присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, что будет грозить санкциями интернет-платформе.

Закон распространится в том числе на Twitter, Facebook и YouTube. Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИДом отменит решение о мерах.

Законом предусмотрены возможность блокировки, замедление трафика и административные штрафы.

Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до 3 млн рублей. Блокировка и замедление трафика могут применяться вместе со штрафами.

Блокировка ресурса полностью будет зависеть от возможностей самой платформы.

В ноябре Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров выступила с предложением ввести для иностранных интернет-компаний штраф до 10 млн рублей за цензурирование российских СМИ, а также возможность принудительного ареста денежных средств таких компаний.