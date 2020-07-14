Путин подписал закон об отсрочке от призыва для беременных и многодетных

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предоставляет право на отсрочку от призыва по мобилизации женщинам — военным запаса, которые находятся на поздних сроках беременности. Прежняя редакция давала такое право женщинам с детьми до 16 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 13 июля.

Инициатива дает право на досрочное увольнение с военной службы женщин-военных с детьми в возрасте до 16 лет или находящихся на 22-й и более неделе беременности.

Закон также корректирует правила предоставления отсрочки от армии для граждан с ребенком и беременной женой. Теперь срок беременности супруги, позволяющий мужу получить отсрочку, должен составлять не менее 22 недель — ранее было 26 недель.

Кроме того, закон дает право на отсрочку гражданам, у которых есть супруга, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.

Также отсрочку могут получить мужчины, у которых имеются на иждивении четыре и более детей в возрасте до 16 лет.

В прежней редакции закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ» на отсрочку могли рассчитывать только отцы, имеющие на иждивении четырех и более детей.

Ранее, 9 апреля, в Генеральном штабе Вооруженных сил России заявили, что в этом году выпускники школ не будут призываться в армию, им дадут возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы. Оканчивающим высшие и средние специальные учебные заведения также разрешат сдать выпускные экзамены до призыва.