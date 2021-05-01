Путин подписал закон об отмене дня тишины при многодневном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий день тишины перед выборами при многодневном голосовании. Нормативный акт опубликован 30 апреля на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, предвыборная агитация должна быть окончена в ноль часов по местному времени первого дня голосования. Таким образом, отменяется день тишины в день перед выборами при многодневном голосовании.

Также в законе прописано, что в случае обжалования решения избиркома или комиссии референдума об отказе в регистрации кандидата, списка кандидатов или инициативной группы по проведению референдума иск в суд может быть подан в течение пяти дней со дня принятия вышестоящим избиркомом решения оставить жалобу без удовлетворения.

Ранее срок оспаривания исчислялся со дня вынесения первоначального решения, что вело к тому, что гражданин, избрав досудебный способ защиты своих прав, не успевал обратиться в суд в установленные законодательством сроки и лишался права на судебную защиту. На это указал Конституционный суд РФ в постановлении от 24 марта 2020 года.

Кроме того, закон уменьшает до пяти дней срок подачи в избирком жалобы на решение, действие или бездействие нижестоящей комиссии. Согласно ему, рассмотреть такую жалобу нужно будет в течение семи дней (до этого было 10 дней). Такие же изменения касательно процедуры оспаривания решений окружных комиссий вносятся и в закон о выборах депутатов Государственной думы.

По новому закону решение избиркома о регистрации кандидата или списка кандидатов суд не сможет отменить в связи с выявленными нарушениями, если ранее избирательная комиссия о них не известила кандидатов.

Отмечается, что закон вступил в силу со дня официального опубликования.

17 февраля сообщалось, что Госдума приняла закон о штрафах до 500 тыс. рублей за незаконную агитацию на выборах. Также он предусматривает привлечение к ответственности за изготовление агитационных материалов с нарушениями закона о выборах, а также за размещение их без разрешения собственников или владельцев.