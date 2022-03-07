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Путин подписал закон об изъятии коррупционных средств чиновников

07 марта 2022, 02:05  •  82 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий государству в судебном порядке взыскивать средства чиновников с банковских счетов в тех случаях, если сумма поступлений на счет превышает официальный доход за последние три года и законность получения средств не подтверждена. Документ опубликован в воскресенье, 6 марта, на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон подписан в дополнение к мерам экономического характера от 28 февраля.
Так, в случае если при проверке доходов чиновника будет получена информация о том, что в течение года, предшествующего году представления указанных сведений, на счета проверяемого лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в банках поступили денежные средства в сумме, превышающей их доход за отчетный период и предшествующие два года, то проверяющие лица обязаны истребовать у проверяемого лица сведения, подтверждающие законность получения денег.
Если достоверных сведений о законности получения средств не будет предоставлено, то деньги изымут в доход государства. Законом предусмотрен порядок проведения генпрокурором РФ и подчиненными ему прокурорами проверки достоверности представленных чиновником сведений.
Прокуроры при проведении проверки имеют право получать от чиновника пояснения по представленным им сведениям и материалам, наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию, направлять запросы в госорганы и иные организации об имеющейся у них информации о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера проверяемого лица.
Также проверки распространяются на супругов госслужащих и несовершеннолетних детей.
В ноябре 2021 года Индустриальный суд Ижевска по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства дом, квартиры, нежилые помещения, объект незавершенного строительства, земельные участки, транспортные средства, деньги, памятные знаки, коллекционные монеты, а также иное имущество бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева и членов его семьи на общую сумму свыше 120 млн рублей.
Суд счел доказанным, что Соловьев в период с 2007 по 2016 год имел не предусмотренный законом и явно превышающий его официальный заработок доход, который скрывал от декларирования.
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