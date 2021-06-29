Путин подписал закон об изменении сроков внесения бюджета в Госдуму

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении регионам бюджетных кредитов на инфраструктурные проекты и о переносе с 1 октября на 15 сентября предельного срока внесения в Госдуму проекта федерального бюджета. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Перенести сроки сроки внесения в нижнюю палату парламента проекта очередного трехлетнего бюджета предложил 12 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Он уточнял, что инициатива позволит создать для регионов большую предсказуемость и поможет им в формировании собственных бюджетов.

Кроме того, законопроект призван ускорить процессы заключения соглашений с федеральными ведомствами. При этом благодаря инициативе средства, заложенные в бюджете, должны начать работать уже с 1 января.

Документ также предусматривает предоставление регионам страны кредитов из федерального бюджета на реализацию инфраструктурных проектов. Условия предполагают кредитование не более чем под 3% годовых со сроком погашения не менее 15 лет. Данная мера вводится в рамках исполнения послания российского лидера Федеральному собранию.

В соответствии с документом, кабинет министров наделяется полномочиями по утверждению порядка отбора инфраструктурных проектов, финансируемых за счет бюджетных кредитов, а также порядка осуществления Федеральным казначейством контроля за их реализацией.

Глава государства выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию 21 апреля. В своей речи глава государства затронул различные темы, касающиеся внутреннего устройства страны, а также ее международной политики. Кроме того, он коснулся вопроса экономического благополучия государства, обозначив дальнейшие стратегические планы развития России.

Одной из ключевых составляющих послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию стало предложение по оздоровлению региональных финансов — реструктуризация кредитов субъектов. В частности, российский лидер предложил заместить часть коммерческого долга бюджетным — доля первого в результате процедуры «санации» не должна превышать 25% от собственных доходов субъекта. Срок погашения бюджетных кредитов — до 2029 года.