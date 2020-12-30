Путин подписал закон об электронном обжаловании штрафов с дорожных камер

Президент России Владимир Путин во вторник, 29 декабря, подписал закон, предусматривающий возможность электронного обжалования вынесенных без составления протоколов штрафов за правонарушения, выявленные при помощи фото- или видеокамер. Документ на официальном портале правовой информации.

Ранее из-за отсутствия специального порядка обжалования таких протоколов, в случае необоснованности привлечения к административной ответственности люди были вынуждены тратить время и средства для восстановления своих прав.

Теперь согласно новой норме кодекса РФ об административных правонарушениях жалоба на постановление о правонарушении, зафиксированном камерами, может быть также подана в форме электронного документа через единый портал государственных и муниципальных услуг. Жалоба должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью либо простой электронной подписью, ключ которой выдается при обращении за получением госуслуг в электронной форме через портал госуслуг, либо посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда. Направление жалобы непосредственно в суд в электронной форме возможно при наличии у суда такой технической возможности.

Копия решения по жалобе на постановление может быть направлена через портал госуслуг в течение трех дней со дня вынесения указанного решения.

Положения вступают в силу с 1 сентября 2021 года.

Данный сервис в 2020 году работал в тестовом режиме на сайте госуслуг.

26 августа 2019 года замглавы Минкомсвязи Максим Паршин сообщил, что российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию. Кроме того, дистанционно можно будет вернуть деньги за неправомерно назначенный штраф.