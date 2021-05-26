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Путин подписал закон об автоматическом зачислении пенсий инвалидам

26 мая 2021, 15:20  •  125 • Политика
Кроме этого вводится презумпция согласия на увеличение пенсий - гражданину не нужно будет писать заявление для получения увеличенных выплат.
Президент Владимир Путин подписал законопроект об беззаявительном зачислении пенсий по инвалидности. Такая мера заработает с 1 января 2022 года.
С текстом документа можно ознакомиться на портале правовой информации. В законе прописано, что без подачи заявления выплаты смогут оформить те, кому назначены пенсии по предложению органов службы занятости, страховых пенсии и социальных пенсии по инвалидности.
В законопроекте указано, что данные попадут в федеральный реестр инвалидов, а после – автоматически в Пенсионный фонд.
Рассмотрение займет 5 дней.
Страховая пенсии по инвалидности будет начисляться на банковский счет гражданина, по тем реквизитам, которые есть в Единой государственной информационной системе социального обеспечения на основании согласия, предоставленного гражданином через портал госуслуг.
Кроме этого введут презумпцию согласия на увеличение пенсий - не нужно будет писать заявление для получения повышенных выплат.

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