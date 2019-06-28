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Путин подписал закон о защите прав дольщиков с гарантированной компенсацией
28 июня 2019, 14:09 • 39 • Политика
Путин подписал закон о защите прав дольщиков в случае банкротства застройщика. Внесённые изменения в законодательство регламентируют защиту прав участников долевого строительства.
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите прав дольщиков. Федеральный закон принят Госдумой 19 июня 2019 года и одобрен Советом Федерации 26 июня. Внесённые изменения в законодательство регламентируют защиту прав участников долевого строительства.
Норма предполагает возможность защиты интересов участников долевого строительства в случае, если застройщик обанкротился. Компенсацией затрат дольщиков будет заниматься созданный фонд.
Кстати, с 1 июля этого года действует и другая защитная норма. Строительные организации переходят на эскроу-счета, куда дольщики будут класть деньги при заключении договора участия в долевом строительстве. У застройщиков не будет доступа к этим средствам на стадии возведения дома, для этого они будут использовать банковские кредиты, а доступ к внесённым дольщиками суммам появится лишь после введения здания в эксплуатацию.
Что до свежей нормы, выглядит она так.
"На публично-правовую компанию "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства" возлагаются обязанности по выплате возмещения гражданину <…> по договору участия в долевом строительстве, предусматривающему обязательства застройщика по передаче жилого помещения в многоквартирном доме, первый договор участия в долевом строительстве в отношении которого был заключён до 20 октября 2017 года, если исполнение обязательств по этому договору обеспечивалось договором страхования или договором поручительства", - отмечается в материалах, опубликованных на официальном сайте Кремля.
Поясняется, что для этих целей договоры страхования и поручительства считаются прекратившимися досрочно. При этом страховщик (банк) сохраняет часть полученной страховой премии по договору страхования (часть полученной платы по договору поручительства), пропорциональную времени, в течение которого действовало страхование (поручительство).
"Оставшаяся часть страховой премии по договору страхования (платы по договору поручительства) подлежит передаче публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства", - говорится в документе.
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