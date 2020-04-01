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Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений

01 апреля 2020, 17:35  •  38 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите и поощрении капиталовложений. Документ опубликован в среду, 1 апреля, на официальном портале правовой информации.
25 марта Совет Федерации России на заседании одобрил пакет законов о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в России. Документ был инициирован правительством, он размещен на портале обеспечения законодательной деятельности.
В нем содержатся требования к организациям, которые имеют право заключить СЗПК. Для компаний, реализующих проекты в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта, минимальный порог инвестиций составляет не менее 250 млн рублей.
В сфере цифровой экономики, экологии и сельского хозяйства — не менее 500 млн рублей, в сфере обрабатывающего производства — не менее 1,5 млрд рублей, в иных сферах экономики — не менее 5 млрд рублей.
При этом СЗПК нельзя заключить в сфере игорного бизнеса, производства табачных изделий, алкоголя, жидкого топлива, добычи нефти и газа (кроме сжиженного), оптовой и розничной торговли, деятельности поднадзорных Банку России финансовых организаций, за исключением случаев выпуска ценных бумаг для финансирования инвестпроекта, а также еще в ряде сфер.
Порядок заключения СЗПК, порядок проведения конкурса, затрат на уплату процентов по кредитам и займам и ряд других аспектов устанавливает правительство РФ. Соглашение заключается не позднее 1 января 2030 года.
19 марта соответствующий пакет законов Госдума приняла в третьем чтении.

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