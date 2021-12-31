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Путин подписал закон о запрете списания соцвыплат в счет долгов

31 декабря 2021, 03:00  •  112 • Политика
Президент России Владимир Путин 30 декабря подписал закон, предусматривающий, что со счетов граждан не могут списать в счет долга социальные выплаты, предусмотренные решением правительства или президента РФ. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как следует из текста закона, банки не могут списывать со счетов россиян в счет погашения задолженности единовременные социальные выплаты, которые были инициированы главой государства или кабмином. Исключения составляют случаи, когда сам заемщик дал дополнительное согласие по каждой выплате.
Кроме того, закон предусматривает, что гражданин, который является должником, может обратиться в банк с заявлением о сохранении заработной платы или иных доходов в размере прожиточного минимума.
Вместе с тем инициатива затронет не только разовые выплаты, но и другие виды соцпомощи, например пособия, которые положены беременным женщинам, находящимся в трудном положении.
Законопроект внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов от «Единой России».
В сентябре первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, ставший одним из авторов инициативы, указал на недопустимость автоматического списания средств, предусмотренных соцвыплатами, в счет долгов по кредитам. Он подчеркнул, что назначенные в рамках соцпомощи средства должны быть неприкосновенны.
В том же месяце президент России поручил правительству и Центробанку внести до 1 февраля 2022 года изменения в законодательство для защиты соцвыплат от списания в рамках исполнительного производства по кредитам. Также ЦБ РФ рекомендовано организовать взаимодействие с кредитными организациями для обеспечения возврата гражданам списанных соцвыплат.
В конце августа российский лидер уже поручал сразу после избрания Госдумы изменить закон для запрета автоматического списания социальных выплат за долги и по исполнительному производству. Глава государства указывал на поступающие от граждан сообщения по поводу списания банками средств соцподдержки в счет погашения долгов. Он подчеркивал недопустимость этого, так как деньги предназначаются детям, семьям, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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