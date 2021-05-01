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Путин подписал закон о запрете иностранного гражданства для госслужащих

01 мая 2021, 02:00  •  68 • Политика
Президент России Владимир Путин 30 апреля подписал закон, регламентирующий запрет для сотрудников госорганов или органов местного самоуправления иметь гражданство иностранного государства или вид на жительство за рубежом. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно закону, сотрудники госорганов или органов местного самоуправления обязаны информировать работодателя об отсутствии гражданства РФ, а также о наличии иностранного гражданства, подданства или вида на жительства. В этом случае трудовой договор с ним будет расторгнут.
23 апреля стало известно, что соответствующий законопроект был одобрен Советом Федерации. В пояснительной записке сообщалось, что его действие распространяется в отношении должностей, подразумевающих оформление допуска к государственной тайне. Также отмечалось, что сотрудники обязуются осведомлять руководство о приобретении их супругами иностранного гражданства или оформлении других документов, позволяющих постоянно проживать за рубежом.
Вместе с тем подчеркивалось, что действие законопроекта не будет распространяться на жителей Крыма, которые не имеют возможности оформить отказ от украинского гражданства.
Проект закона в конце ноября был внесен в Госдуму Владимиром Путиным. Президентский законопроект в январе поддержало правительство России.
Ранее глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщал, что более жесткие требования к парламентариям на стадии их выдвижения на должность будут установлены в новых законопроектах, разработанных в связи с поправками к Конституции России.
В сентябре 2020 года Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, направленных на исполнение поправок к Конституции РФ. По словам российского лидера, суть и смысл новаций состоят в том, чтобы на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития страны.
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