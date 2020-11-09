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Путин подписал закон о запрете членам Совбеза иметь зарубежные счета

09 ноября 2020, 16:15  •  88 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете членам Совета безопасности РФ иметь зарубежные счета. Соответствующий документ в понедельник, 9 ноября, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Автором инициативы выступил глава государства. Проект был внесен в рамках реализации поправок в Конституцию.
Изменения вносятся в федеральный закон «О безопасности».
Отмечается, что Совбез является конституционным совещательным органом, который осуществляет содействие президенту в реализации его полномочий для обеспечения «национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз».
Согласно документу, зампреду, секретарю, постоянным членам и членам Совбеза запрещается открывать и иметь счета и вклады, а также хранить наличные в иностранных банках.
Кроме того, инициатива подразумевает, что СБ РФ наделен полномочиями проводить консультации по предложенным главой государства кандидатурам на должность руководителей силовых министерств — Минобороны, ФСБ, Минюста, МИД, МЧС.
Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля, их поддержали 77,92% населения. Новая редакция Конституции вступила в силу 4 июля.
Внести изменения в Основной закон страны предложил Путин.
23 сентября глава государства внес проекты в Госдуму. Суть и смысл конституционных новаций состоят в том, чтобы на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития страны, отметил он.

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