Путин подписал закон о запрете членам Совбеза иметь зарубежные счета

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете членам Совета безопасности РФ иметь зарубежные счета. Соответствующий документ в понедельник, 9 ноября, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Автором инициативы выступил глава государства. Проект был внесен в рамках реализации поправок в Конституцию.

Изменения вносятся в федеральный закон «О безопасности».

Отмечается, что Совбез является конституционным совещательным органом, который осуществляет содействие президенту в реализации его полномочий для обеспечения «национальных интересов и безопасности личности, общества и государства, а также поддержания гражданского мира и согласия в стране, охраны суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государственной целостности, предотвращения внутренних и внешних угроз».

Согласно документу, зампреду, секретарю, постоянным членам и членам Совбеза запрещается открывать и иметь счета и вклады, а также хранить наличные в иностранных банках.

Кроме того, инициатива подразумевает, что СБ РФ наделен полномочиями проводить консультации по предложенным главой государства кандидатурам на должность руководителей силовых министерств — Минобороны, ФСБ, Минюста, МИД, МЧС.

Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля, их поддержали 77,92% населения. Новая редакция Конституции вступила в силу 4 июля.

Внести изменения в Основной закон страны предложил Путин.

23 сентября глава государства внес проекты в Госдуму. Суть и смысл конституционных новаций состоят в том, чтобы на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития страны, отметил он.