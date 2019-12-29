Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий заемщику право получить часть страховой премии при досрочном погашении кредита. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Действие закона распространяется как на потребительские, так и на ипотечные кредиты. Кроме того, станет возможной выдача потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке.

Заемщики смогут отказаться от договора страхования в течение двух недель с даты досрочного погашения кредита и получить часть страховки за неистекший период. Выплата будет осуществляться в течение семи дней с момента подачи заявления.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2020 года. Он не будет распространяться на взятые ранее кредиты со страховкой, пишет «РИА Новости».

С 1 октября российские банки начали рассчитывать для заемщиков показатель долговой нагрузки при принятии решения о кредите свыше 10 тыс. рублей.

В декабре председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что доля заемщиков, имеющих ипотеку и дополнительно другие кредиты, выросла более чем на 40%.