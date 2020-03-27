|
Путин подписал закон о возможности ограничения цен на лекарства
27 марта 2020, 04:35 • 33 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал в четверг закон, который позволяет правительству ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при режиме ЧС и угрозе эпидемии. Об этом в четверг, 26 марта, сообщает ТАСС.
Госдума приняла законопроект о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия на пленарном заседании во втором, основном чтении 18 марта.
Согласно закону, правительство получит право устанавливать предельно возможные розничные цены на медицинские препараты и лекарства, которые не входят в список жизненно необходимых, а также предельные отпускные цены производителей и надбавки к ним с учетом налога на добавленную стоимость (НДС).
Кабмин сможет воспользоваться таким правом в случае эпидемии, чрезвычайной ситуации, а также при необоснованном росте стоимости препаратов сразу в нескольких регионах более чем на 30% в течение 30 дней. Также правительство вправе будет устанавливать предельно допустимые цены на лекарства на срок не более 90 дней.
Вспышка COVID-19, вызванная новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Затем болезнь быстро распространилась и была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.
По данным оперативного штаба на 26 марта, в России за сутки обнаружили 182 новых случая заражения коронавирусом, число заболевших в 56 регионах достигло 840 человек, умерли двое заболевших.
Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
33
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
21 марта 2020, 08:35
|
21 марта 2020, 21:00
|
21 марта 2020, 06:35
|
25 марта 2020, 19:35
|
23 марта 2020, 20:35
|
22 марта 2020, 08:35
|
24 марта 2020, 04:35