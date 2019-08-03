Путин подписал закон о цифровой подписи при сделках с недвижимостью

Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах для электронной подписи при сделках с недвижимостью, призванный защитить граждан от мошеннических действий. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Теперь передать права на недвижимость физического лица на основании поданного в электронной форме заявления можно будет только в случае, если собственник заранее уведомил об этом Росреестр.

Регистрирующий орган, в свою очередь, должен будет поставить специальную отметку в реестре о возможности отчуждения данного объекта на основании электронного заявления с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Проставить соответствующую отметку можно будет в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) через личное обращение владельца или его представителя, а также через почтовое отправление в Росреестр. Без этого документы рассматриваться не будут.

25 июля сообщалось, что в России стремительно растет количество мошенничеств с использованием простой электронной подписи. Только микрокредитов, оформленных таким путем, по сравнению с прошлым годом стало в три раза больше.