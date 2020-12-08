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Путин подписал закон о статусе и полномочиях Госсовета
08 декабря 2020, 17:50 • 62 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе, структуре и полномочиях Госсовета. Подписанный президентом законопроект опубликован во вторник, 8 декабря, на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, возглавляет и формирует Госсовет, являющийся конституционным государственным органом президент. Именно он занимает пост председателя. В состав Госсовета также должны войти премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Государственной думы, главы регионов. Членам Госсовета будет запрещено иметь иностранное гражданство.
Среди основных функций Госсовета — рассмотрение вопросов о взаимодействии публичной власти, обсуждение направлений внутренней и внешней политики, а также определение вектора социально-экономического развития России.
Кроме прочего, в функции Госсовета входят анализ и разработка улучшений государственного и муниципального управления, согласование критериев эффективности как органов исполнительной власти, так и местного самоуправления.
Соответствующий закон в третьем, окончательном, чтении 25 ноября приняла Госдума, а 2 декабря он был одобрен на заседании Совета Федерации.
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