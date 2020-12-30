Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Не спастись: Великобритания обрекла на страдания миллионы граждан России
Российская ракета сбила самолёт-невидимку ВВС США, считавшийся неуязвимым - EurA...
"Ропот из войск": военные завалили Баранца жалобами. Полковник высказа...
"Игра "царь умирает" сыграна: Прогноз Хазина об интриге Путина сб...
Главная / Политика

Путин подписал закон о сокращении сроков процедур в сфере строительства

30 декабря 2020, 04:05  •  42 • Политика
Президент России Владимир Путин во вторник, 29 декабря, подписал федеральный закон о сокращении сроков прохождения процедур в сферах строительства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ вносит изменения в Градостроительный кодекс РФ и статьи 36 и 60 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» в части сокращения сроков прохождения процедур в сферах строительства.
Закон сокращает сроки внесения изменений в правила землепользования и застройки, а также сроки подготовки документации по планировке территории.
Документом предполагается максимально допустимое сокращение их сроков, которое составит 50 рабочих дней. Авторы проекта ранее сообщали, что при этом структура доказавших свою эффективность градостроительных процедур «нарушена не будет».
За правительством РФ закрепляется возможность определять «услуги, оказываемые при осуществлении градостроительной деятельности исключительно в электронной форме, если иное не установлено Градостроительным кодексом РФ и иными федеральными законами». Порядок оказания этих услуг в электронной форме также устанавливается кабмином.
В августе Путин поручил проработать механизм ускоренного расселения ветхого жилья по аналогии с аварийным.
В начале сентября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на переселение граждан из аварийного жилья в 2020 году. На решение данной проблемы из резервного фонда правительства будет выделено 50 млрд рублей.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



42
Источник
Похожие новости
30 декабря 2020, 00:25
Глазьев объяснил, что такое "болото", на примере Украины: Россия уже одной ногой там же
30 декабря 2020, 00:25
Потом сразу сон пропадает: Хуснуллин рассказал, каких интонаций Путина чиновники боятся больше всего
30 декабря 2020, 00:25
Занимательная математика помогла вычислить преемника Путина: "Если бы мы были в Америке..."
30 декабря 2020, 02:15
Чубайса и Шувалова ждёт "неприятный подарок" на Новый год? Политэксперт поделился инсайдом
30 декабря 2020, 00:25
Меркель проиграла в Германии, но победила в Косове: Албанская мафия довольна политиком
30 декабря 2020, 02:15
Турки "в шкуре ягнёнка" проникли на Каспий: Хитрый финт Эрдогана против России раскрыл Леонков
Новости партнеров
 
Выбор дня
30 декабря 2020, 00:25
Глазьев объяснил, что такое "болото", на примере Украины: Россия уже одной ...
30 декабря 2020, 00:20
Предъявлены обвинения по трём статьям: экс-схимонах Сергий арестован на два месяца
30 декабря 2020, 00:25
Потом сразу сон пропадает: Хуснуллин рассказал, каких интонаций Путина чиновники боят...
30 декабря 2020, 00:25
Занимательная математика помогла вычислить преемника Путина: "Если бы мы были в ...
30 декабря 2020, 00:25
"Оно не прекратится": Врач сравнил пандемию COVID-19 со Второй мировой
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 декабря 2020, 05:10
Пять слов об управлении Россией: Высказывание Мишустина о Путине насторожило Bloomberg
29 декабря 2020, 05:10
Мишустин избавляется от "блатных". Чиновники упёрлись
25 декабря 2020, 21:25
Бежавший на Украину российский депутат вынужден был признать: "Путин был прав"
24 декабря 2020, 17:00
Дикие животные выходили умирать к людям: Раскрыты пугающие детали разработок США на Украине
28 декабря 2020, 16:20
На Украине объявили об окончательном разрыве с русскими
26 декабря 2020, 20:20
Зеленский бросает вызов Путину
25 декабря 2020, 05:50
Не бейте гонца: Глава МИД Германии обиделся на контрсанкции России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.