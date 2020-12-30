Путин подписал закон о сокращении сроков процедур в сфере строительства

Президент России Владимир Путин во вторник, 29 декабря, подписал федеральный закон о сокращении сроков прохождения процедур в сферах строительства. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в Градостроительный кодекс РФ и статьи 36 и 60 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» в части сокращения сроков прохождения процедур в сферах строительства.

Закон сокращает сроки внесения изменений в правила землепользования и застройки, а также сроки подготовки документации по планировке территории.

Документом предполагается максимально допустимое сокращение их сроков, которое составит 50 рабочих дней. Авторы проекта ранее сообщали, что при этом структура доказавших свою эффективность градостроительных процедур «нарушена не будет».

За правительством РФ закрепляется возможность определять «услуги, оказываемые при осуществлении градостроительной деятельности исключительно в электронной форме, если иное не установлено Градостроительным кодексом РФ и иными федеральными законами». Порядок оказания этих услуг в электронной форме также устанавливается кабмином.

В августе Путин поручил проработать механизм ускоренного расселения ветхого жилья по аналогии с аварийным.

В начале сентября премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на переселение граждан из аварийного жилья в 2020 году. На решение данной проблемы из резервного фонда правительства будет выделено 50 млрд рублей.