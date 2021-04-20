Путин подписал закон о штрафах за высадку детей-безбилетников из транспорта

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для водителей, которые высаживают детей-безбилетников из общественного транспорта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 20 апреля.

Теперь за высадку из транспорта детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых и не оплатили проезд, будет грозить административная ответственность. Штраф для водителя составит 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 30 тыс. рублей.

Отмечается, что штраф предусмотрен только в том случае, если в действиях водителя и кондуктора не будет признаков уголовного преступления, то есть если с ребенком ничего не произошло.

7 апреля поправки приняла Госдума, а 14 апреля внесение соответствующих изменений в КоАП одобрил Совет Федерации.

Член Общественного совета при Министерстве транспорта России Илья Зотов в беседе с «Известиям» ранее в апреле выразил уверенность, что штрафы за высадку детей-безбилетников из транспорта прекратят резонансные случаи, когда кондукторы высаживали несовершеннолетних в безлюдных местах в позднее время суток.

С 7 марта в России вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей за безбилетный проезд.

До этого, 1 марта, в Кировской области кондуктор высадила из автобуса 12-летнюю девочку, которой не хватило 1 рубля для оплаты проезда. Школьница возвращалась с занятий спортом, из-за мороза у ребенка разрядился мобильный телефон.