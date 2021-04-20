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Путин подписал закон о штрафах за высадку детей-безбилетников из транспорта

20 апреля 2021, 19:20  •  79 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах для водителей, которые высаживают детей-безбилетников из общественного транспорта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник, 20 апреля.
Теперь за высадку из транспорта детей до 16 лет, которые едут без сопровождения взрослых и не оплатили проезд, будет грозить административная ответственность. Штраф для водителя составит 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 30 тыс. рублей.
Отмечается, что штраф предусмотрен только в том случае, если в действиях водителя и кондуктора не будет признаков уголовного преступления, то есть если с ребенком ничего не произошло.
7 апреля поправки приняла Госдума, а 14 апреля внесение соответствующих изменений в КоАП одобрил Совет Федерации.
Член Общественного совета при Министерстве транспорта России Илья Зотов в беседе с «Известиям» ранее в апреле выразил уверенность, что штрафы за высадку детей-безбилетников из транспорта прекратят резонансные случаи, когда кондукторы высаживали несовершеннолетних в безлюдных местах в позднее время суток.
С 7 марта в России вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей за безбилетный проезд.
До этого, 1 марта, в Кировской области кондуктор высадила из автобуса 12-летнюю девочку, которой не хватило 1 рубля для оплаты проезда. Школьница возвращалась с занятий спортом, из-за мороза у ребенка разрядился мобильный телефон.

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