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Путин подписал закон о штрафах за предоставление жилья и транспорта нелегальным мигрантам

31 декабря 2017, 19:24  •  172 • Политика

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) об ужесточении штрафов за предоставление жилья и транспорта нелегальным мигрантам. Соответствующая информация опубликована в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом ужесточается административная ответственность "за нарушение установленного порядка оформления документов на право пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ, увеличивается размер административных штрафов за предоставление жилого помещения, транспортного средства либо оказание иных услуг иностранному гражданину или лицу без гражданства, находящемуся в РФ с нарушением установленного порядка или правил транзитного проезда через ее территорию".

Как отмечается в пояснительной записке, административные штрафы за перечисленные правонарушения устанавливаются для граждан в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей (в настоящее время действует - от 2 тыс. до 4 тыс. рублей); для должностных лиц - от 35 тыс. до 50 тыс. рублей (в настоящее время от 25 тыс. до 30 тыс. рублей); для юридических лиц - от 400 тыс. до 500 тыс. рублей (сейчас от 250 тыс. до 300 тыс. рублей).

Как поясняют разработчики закона, действующая в настоящее время ответственность не в полной мере решает задачи по пресечению правонарушений. Так, согласно приведенным данным МВД, в течение 2015 года составлено 40 тыс. 149 протоколов по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 18.9 КоАП (в 2014 году их было 37 тыс. 698), привлечено к ответственности 39 тыс. 434 человек (в 2014 году - 38 тыс. 941).

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