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Путин подписал закон о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО

24 февраля 2021, 14:15  •  70 • Политика
Президент России Владимир Путин в среду, 24 февраля, подписал закон о штрафах за нарушение порядка деятельности НКО и физических лиц, признанных иностранными агентами. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ вступит в силу с 1 марта 2021 года.
Авторами инициативы стали члены думской комиссии во главе с ее председателем Василием Пискаревым по расследованию фактов вмешательства в дела России извне, а также сенаторы Андрей Климов и Олег Мельниченко.
Санкции за упоминание иноагентов без специальной метки будут касаться только СМИ.
Закон дополняет КоАП статьями, которые устанавливают ответственность за нарушение порядка деятельности незарегистрированных общественных объединений, получающих финансирование из-за границы и участвующих в политической деятельности на территории России.
Согласно документу, за распространение в СМИ и в сообщениях прессы в интернете информации об НКО, общественном объединении или физическом лице, включенных в список иноагентов, без упоминания об этом, а также их материалов без такой маркировки граждан будут штрафовать на суммы от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей с конфискацией предмета правонарушения либо без таковой; должностных лиц — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией, юрлиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей также с конфискацией.
НКО-иноагентам будут грозить штрафы за производство материалов без метки, что их произвел иностранный агент. Должностных лиц оштрафуют на суммы от 100 тыс. до 300 тыс. рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо без таковой; юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей с конфискацией либо без нее.
Закон увеличивает штрафы для юридических лиц за деятельность НКО-иноагента без регистрации до 5 млн рублей.
Госдума приняла этот закон в третьем чтении 16 февраля.

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