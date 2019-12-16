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Путин подписал закон о штрафах до 5 млн рублей для СМИ-иноагентов

16 декабря 2019, 20:54  •  64 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах до 5 млн рублей за неисполнение закона о СМИ — иностранных агентах. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 16 декабря.
Согласно внесенным поправкам за нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента штраф для граждан составит 10 тыс. рублей, для должностных лиц — 50 тыс. рублей, юрлиц — 500 тыс. рублей. При повторном совершении правонарушения штраф для граждан составит 50 тыс. рублей, для должностных лиц — 100 тыс. рублей, юрлиц — 1 млн рублей.
За неоднократное нарушение (более двух раз в течение одного года) деятельности СМИ-иноагента размер штрафа для граждан составит 100 тыс. рублей или административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц — 200 тыс. рублей, для юрлиц — 5 млн рублей.
Отмечается, что новый закон вступит в силу 1 февраля 2020 года.
10 декабря Путин объяснил закон о признании организации иноагентом. Решение о признании организации нужно не для ее запрета, а чтобы сделать деятельность прозрачной.
2 декабря Путин подписал закон о (дополнительном) регулировании деятельности СМИ-иноагентов на территории России. Новый закон стал зеркальной ответной мерой на действия стран Запада в отношении российских СМИ. В частности, в США в качестве СМИ-иноагента был зарегистрирован телеканал RT.
30 ноября в Госдепе обеспокоились из-за законодательства России по СМИ-иноагентам. Законопроект, по их мнению, может быть использован для подавления независимых голосов. В Госдуме посчитали такую позицию проявлением «двойных стандартов».

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