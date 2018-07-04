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Путин подписал закон о широком общественном наблюдении на выборах всех уровней

04 июля 2018, 03:39  •  42 • Политика

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий Общественной палате РФ и общественным палатам субъектов РФ назначать наблюдателей при проведении выборов в органы госвласти регионов и местного самоуправления (МСУ). Документ, принятый Госдумой 21 июня и утвержденный Советом Федерации 27 июня, опубликован на едином портале правовой информации. Он вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу.

Законом устанавливается, что "при проведении выборов президента РФ, выборов в органы госвласти регионов и МСУ наблюдателя могут назначить Общественная палата РФ, общественные палаты субъектов РФ". Региональные общественные палаты при этом вправе делегировать наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории соответствующего субъекта РФ.

Как отмечал один из авторов инициативы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, документ направлен на законодательное закрепление дополнительных гарантий гласности и открытости деятельности избирательных комиссий при проведении выборов всех уровней.

Законом вносятся изменения, уточняющие порядок получения главой местной администрации муниципального района, городского округа, внутригородской территории города федерального значения сведений из Единого государственного реестра ЗАГС о госрегистрации смерти и сведений о внесении исправлений или изменений в записи актов о смерти с целью учета избирателей и участников референдума.

Также предусматривается, что в период проведения избирательной кампании, референдума средства федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, местного бюджета, выделенные избирательным комиссиям, комиссиям референдума на подготовку и проведение голосования соответствующего уровня и находящиеся на конец текущего финансового года на счетах, открытых в учреждениях Центробанка или филиалах ПАО "Сбербанк России", не подлежат перечислению в текущем финансовом году избирательными комиссиями на единый счет бюджета и подлежат использованию ими на те же цели до завершения соответствующей избирательной кампании.

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