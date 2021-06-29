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Путин подписал закон о санкциях к СМИ за указание террористических организаций без статуса

29 июня 2021, 03:20  •  32 • Политика
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий административную ответственность для СМИ за упоминание террористических организаций без указания на запрет их деятельности и ликвидацию в РФ, а для граждан — за их участие в деятельности нежелательных НПО за рубежом. Документ опубликован в понедельник, 28 июня, на официальном портале правовой информации.
В Кодекс об административных нарушениях вводятся штрафы за упоминание террористических организаций в СМИ без указаний на ликвидацию и запрет деятельности в РФ. Для граждан сумма составит от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей. От 4 тыс. до 5 тыс. рублей — для должностных лиц и от 40 тыс. до 50 тыс. рублей — для юридических лиц, с конфискацией предмета правонарушения.
Законом вводится новый вид административного наказания за участие в деятельности международных неправительственных организаций, признанных в России нежелательными. Для работников аппаратов избирательных комиссий, уличенных в данном правонарушении, наступит дисквалификация на один год.
Также в кодексе фиксируется, что за участие в деятельности таких НПО за пределами РФ граждане несут административную ответственность в соответствии с КоАП, если правонарушение направлено против российских интересов.
Это касается норм ст. 19.28 о незаконном вознаграждении от имени юридического лица.
В начале июня Совет Федерации одобрил закон, который вводит временный запрет баллотироваться на выборах любых уровней руководителям организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими. Участвовать в выборах не смогут члены этих организаций и лица, причастные к данным структурам.
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