Путин подписал закон о санкциях к СМИ за указание террористических организаций без статуса

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вводящий административную ответственность для СМИ за упоминание террористических организаций без указания на запрет их деятельности и ликвидацию в РФ, а для граждан — за их участие в деятельности нежелательных НПО за рубежом. Документ опубликован в понедельник, 28 июня, на официальном портале правовой информации.

В Кодекс об административных нарушениях вводятся штрафы за упоминание террористических организаций в СМИ без указаний на ликвидацию и запрет деятельности в РФ. Для граждан сумма составит от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей. От 4 тыс. до 5 тыс. рублей — для должностных лиц и от 40 тыс. до 50 тыс. рублей — для юридических лиц, с конфискацией предмета правонарушения.

Законом вводится новый вид административного наказания за участие в деятельности международных неправительственных организаций, признанных в России нежелательными. Для работников аппаратов избирательных комиссий, уличенных в данном правонарушении, наступит дисквалификация на один год.

Также в кодексе фиксируется, что за участие в деятельности таких НПО за пределами РФ граждане несут административную ответственность в соответствии с КоАП, если правонарушение направлено против российских интересов.

Это касается норм ст. 19.28 о незаконном вознаграждении от имени юридического лица.

В начале июня Совет Федерации одобрил закон, который вводит временный запрет баллотироваться на выборах любых уровней руководителям организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими. Участвовать в выборах не смогут члены этих организаций и лица, причастные к данным структурам.