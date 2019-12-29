|
Путин подписал закон о регулировании сферы электронной подписи
29 декабря 2019, 04:39 • 25 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон о совершенствовании регулирования в сфере электронной подписи. Документ опубликован в субботу, 28 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.
Нововведения наделяют аккредитованный удостоверяющий центр полномочиями по хранению ключа электронной подписи и подписанию соответствующих электронных документов по поручению владельца квалифицированного сертификата.
Также правки касаются ужесточения требований к порядку аккредитации удостоверяющих центров и к их работе посредством увеличения необходимого порога собственного капитала центра до 100 млн рублей. Кроме того, усиливается страховая ответственность деятельности центра, однако срок аккредитации сокращается до трех лет.
К тому же предполагается создание доверенных федеральных органов и организаций, в чью компетенцию будет входить проверка электронных подписей в электронных документах. Результаты своего анализа они должны будут документально подтверждать.
Касательно признания иностранной электронной подписи закон устанавливает принцип взаимности на основании международных договоров и соглашений.
В августе Путин подписал закон о правилах для электронной подписи при сделках с недвижимостью, призванный защитить граждан от мошеннических действий.
Электронная цифровая подпись (ЭЦП) — эквивалент обычной подписи от руки. Она вносит криптографические преобразования в документ, оставляя на нем своеобразный цифровой след владельца. В настоящее время существует три вида электронных подписей: простая, усиленная неквалифицированная и усиленная квалифицированная.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
25
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 декабря 2019, 18:09
|
27 декабря 2019, 07:09
|
25 декабря 2019, 03:09
|
23 декабря 2019, 08:54
|
27 декабря 2019, 07:09
|
27 декабря 2019, 07:09
|
28 декабря 2019, 04:28