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Путин подписал закон о расширении полномочий полиции

21 декабря 2021, 20:45  •  43 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий полномочия полиции. Документ опубликован 21 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон, в частности, дает полицейским право проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории для задержания, а также оцеплять здания и территории. Полиции разрешается представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.
Кроме того, полицейские получают право вскрывать машины для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и чрезвычайных ситуациях, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.
Также сотрудники полиции теперь вправе требовать от граждан в случае их обращения назвать свои фамилию, имя и отчество.
Помимо этого, полицейские могут проводить личный досмотр граждан, находящихся при них вещей и их транспортных средств, если имеются основания полагать, что они имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотики или их прекурсоры, ядовитые или радиоактивные вещества. Также сотрудникам полиции разрешили проводить личный досмотр граждан, если имеются основания полагать, что они скрывают предметы хищения.
Ранее, 15 декабря, сообщалось, что закон о расширении полномочий полиции одобрил Совет Федерации. Отмечалось, что из текста были исключены положения, освобождавшие полицейских от ответственности за действия при исполнении, а также разрешавшие им открыть огонь, если задерживаемый просто пытается приблизиться.
До этого, 8 декабря, поправки в федеральный закон «О полиции», которые расширяют полномочия правоохранителей, в третьем чтении приняла Госдума. Поправки были внесены в Госдуму правительством в мае 2020 года и приняты в первом чтении в декабре того же года.
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