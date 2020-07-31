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Путин подписал закон о приравнивании отчуждения территорий РФ к экстремизму
31 июля 2020, 21:45 • 85 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании отчуждения территорий страны к экстремизму. Соответствующий документ был опубликован в пятницу, 31 июля, на официальном портале правовой информации.
«Внести в абзац второй пункта 1 статьи 1 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» изменения, заменив слова « и нарушение целостности Российской Федерации» словами « и (или) нарушение территориальной целостности Российской Федерации (в том числе отчуждение части территории Российской Федерации)», — говорится в тексте законопроекта.
При этом, согласно документу, под экстремистскую деятельность не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы России с сопредельными государствами.
Данные поправки приводят законодательство в соответствие с новой редакцией Конституции России.
Совет Федерации одобрил этот законопроект 24 июля. Госдума во втором и третьем чтениях приняла документ 22 июля.
Авторами инициативы стали депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Законопроект подготовили в рамках реализации принятых поправок в Конституцию России.
В пакет с подписанным президентом документом вошли поправки, дополняющие УК РФ новой статьей 280.2 «Нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Наказание по ней составит от шести до 10 лет лишения свободы. В тот же пакет вошли законодательные инициативы об административных штрафах за призывы к отчуждению российских территорий.
Так, нарушителю закона будет грозить штраф от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, если он является рядовым гражданином, и от 60 тыс. до 100 тыс. — если он оказался должностным лицом. Для юридических лиц предлагалось вменить штрафы в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.
Повторные призывы к нарушению территориальной целостности России повлекут за собой уголовную ответственность: штрафы до 400 тыс. рублей либо до четырех лет лишения свободы.
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