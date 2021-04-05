Путин подписал закон о президентских сроках

Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает главе государства право вновь баллотироваться на высший пост в стране. Документ опубликован в понедельник, 5 апреля, на официальном портале правовой информации.

Закон был разработан для реализации одного из новых положений Конституции России, согласно которому ограничение числа сроков применяется к действующему президенту без учета его прежних сроков. Такая норма позволяет нынешнему главе государства занимать должность президента еще два срока.

Документ также устанавливает требования к кандидатам на президентский пост. Им может быть избран только россиянин не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет.

Также закрепляется условие отсутствия у кандидата гражданства или вида на жительство другого государства. Исключением являются случаи, когда он имел гражданство территории, включенной в состав России.

Закон также уточняет требования к кандидатам в депутаты Госдумы и закрепляет возрастной ценз для председателя ЦИК РФ. Им может стать только гражданин России в возрасте от 30 лет.

Закон был принят Госдумой на заседании 24 марта и одобрен Совфедом 31 марта.

В декабре прошлого года Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности бывших президентов и членов их семей. Согласно документу, бывшего главу государства нельзя привлечь к ответственности, задержать, арестовать и провести личный досмотр.

В частности, неприкосновенность распространяется на его жилые и служебные помещения, средства связи, транспортные средства, багаж, документы и переписку.