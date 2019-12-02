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Путин подписал закон о предустановке российского ПО

02 декабря 2019, 22:09  •  104 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон о предустановке отечественного программного обеспечения на смартфоны и компьютеры для их продажи на территории страны. Соответствующий документ был опубликован в понедельник, 2 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что перечень отдельных видов техники, порядок составления и ведения перечня российских программ, которые должны быть предварительно предустановлены на гаджеты, а также сам порядок их предварительной установки будет определен правительством России.
22 ноября эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук рассказал, что принятие закона может привести к полному уходу компании Apple с российского рынка. По его словам, политика этого производителя принципиально основана на продаже гаджетов с собственным ПО.
Согласно принятому 21 ноября Госдумой закону, с 1 июля 2020 года в России запрещается продавать отдельные виды «технически сложных товаров» без предустановки российского программного обеспечения.
Законопроект внесли на рассмотрение законодателей в июле депутаты Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко.
Разработчики полагают, что он защитит интересы российского бизнеса, что позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий.

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