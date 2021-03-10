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Путин подписал закон о праве ЦИК требовать удаления незаконной агитации в Сети

10 марта 2021, 01:25  •  69 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон о праве ЦИК и региональных избиркомов просить Роскомнадзор пресекать распространение в Сети агитационных материалов, которые созданы с нарушением законов о выборах. Документ размещен на официальном портале правовой информации во вторник, 9 марта.
Как уточняется, авторами инициативы стали депутаты Госдумы и главы комитетов по информационной политике Совета Федерации Александр Хинштейн и по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.
Согласно закону, ЦИК и избирательные комиссии могут обращаться в Роскомнадзор, требуя удалять онлайн-материалы, содержащие агитацию и нарушающие законодательство страны о выборах и референдумах, при проведении соответствующих выборов.
Закон предусматривает право ЦИК определять специфику создания и распространения агитационных материалов, при этом должны быть соблюдены требования закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Владельцев онлайн-ресурсов обяжут удалять незаконные агитматериалы в течение 24 часов. Невыполнение требований или бездействие владельца портала приведет к блокировке ресурса Роскомнадзором или ограничению доступа.
Кроме того, незаконная агитация на выборах будет наказываться штрафом до 500 тыс. рублей.
Ранее в марте Совет Федерации РФ одобрил закон об увеличении до 500 тыс. рублей штрафов за незаконную предвыборную агитацию. За агитацию в неположенном месте или время для физических лиц штрафы составят от 5 тыс. до 20 тыс. рублей, для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

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