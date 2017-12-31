Путин подписал закон о праве правительства РФ ограничивать раскрытие информации

• 239 • Политика

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий кабинет министров правом ограничивать раскрытие информации о деятельности отдельных юридических и физических лиц, а также о крупных сделках и сделках с заинтересованностью. Принятый Госдумой 20 декабря и одобренный Советом Федерации 26 декабря документ опубликован на едином портале правовой информации.

Закон разработан для обеспечения гарантированного финансового сопровождения госконтрактов по гособоронзаказу и безусловного прохождения платежей по контрактам в рамках военно-технического сотрудничества.

Правительство получит право определять случаи, при которых эмитенты ценных бумаг могут не осуществлять раскрытие информации, а также случаи, при которых отдельные сведения о юридических лицах не подлежат размещению в интернете.

Согласно закону, правительство сможет также вводить ограничения на передачу информации в Бюро кредитных историй, на направление в государственную информационную систему обязательных экземпляров бухгалтерской отчетности вместе с аудиторскими заключениями. Ограничения могут коснуться консолидированной финансовой отчетности и информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) при госзакупках, информации в отчете о заключенных компанией сделках с заинтересованностью (для годового собрания акционеров). Правительство получает право установить применение закрытых электронных процедур при госзакупках в ряде случаев, особенности проведения таких процедур и операторов специализированных электронных площадок, на которых они проводятся.

Закон меняет условия, при которых банк допускается к процедурам банковского сопровождения гособоронзаказа. До принятия закона банковское сопровождение гособоронзаказа могло осуществляться банком, созданным в соответствии с законодательством РФ и соответствующим одновременно трем критериям: объем капитала не менее 100 млрд рублей, нахождение банка под контролем РФ или Банка России, а также наличие у него лицензии на работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Согласно принятому документу, банковским сопровождением при выполнении гособоронзаказа сможет заниматься банк, созданный в соответствии с законодательством РФ и обладающий лицензией на проведение работ, связанных с гостайной, в отношении которого правительством по согласованию с президентом РФ принято решение об отнесении к категории уполномоченных банков.

Головной исполнитель по госконтракту обязан выбрать из направленного ему госзаказчиком перечня уполномоченных банков один банк, который будет заниматься его банковским сопровождением.

Помимо этого правительство наделяется правом определять случаи, при наступлении которых общества с ограниченной ответственностью вправе не раскрывать информацию, касающиеся крупных сделок или сделок с заинтересованностью, либо такая информация будет раскрываться в ограниченном объеме. Также уточняется, что правительство может определить лиц, в отношении которых такое общество вправе не раскрывать информацию либо предоставлять информацию в ограниченном объеме.