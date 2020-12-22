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Путин подписал закон о праве экс-президента на пожизненную квоту сенатора

22 декабря 2020, 13:40  •  44 • Политика
Президент России Владимир Путин во вторник, 22 декабря, подписал закон, который предусматривает право бывшего главы государства претендовать на пожизненную квоту сенатора. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон содержит порядок формирования верхней палаты парламента. В соответствии с документом президент России, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки, может получить место в Совете Федерации пожизненно на основе заявления.
Заявление может быть подано однократно в течение трех месяцев со дня прекращения полномочий. При этом президент, полномочия которого прекращены до принятия закона, может подать такое заявление в течение трех месяцев со дня вступления закона в силу.
Также указывается, что пожизненную квоту сенатора могут получить граждане, имеющие выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.
Кроме этого, законом предусматриваются, что кандидатом в сенаторы РФ может быть гражданин России, достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией, постоянно проживающий в России, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства.
Автором новой редакции закона выступил президент России. Проект документа был внесен на рассмотрение в рамках реализации поправок в Конституцию страны.
Ранее, 9 декабря, Государственная дума приняла закон о гарантиях неприкосновенности бывшему президенту России и его семье. Авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.
Совет Федерации 16 декабря одобрил законопроект, согласно которому бывший глава государства после прекращения своих полномочий может стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту.

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