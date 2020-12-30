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Путин подписал закон о новой методике расчета МРОТ

30 декабря 2020, 09:35  •  105 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о новой методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) исходя из медианной зарплаты. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник, 29 декабря.
Теперь МРОТ не может снижаться даже при уменьшении размера медианной зарплаты. С 2021 года соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается в размере 42%.
Таким образом, в 2021 году минимальный размер оплаты труда составит 12 792 рублей в месяц. Размер МРОТ на 2022 год будет исходить из учета медианной зарплаты за предыдущий год.
23 декабря Путин заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) необходимо по мере возможности повышать.
23 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщала, что МРОТ впервые превысит прожиточный минимум для трудоспособного населения в 2021 году. Она отмечала, что это затронет 3,9 млн россиян.
В конце сентября правительство России одобрило законопроект об изменении МРОТа и прожиточного минимума с 2021 года. Так, с 1 января МРОТ устанавливается в размере 12 792 рубля в месяц, на очередной год его рассчитают с учетом значения медианной зарплаты за предыдущий год.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил 6 октября, что МРОТ в России будет расти быстрее, чем прожиточный минимум, при новой методике расчета.

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