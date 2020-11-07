Путин подписал закон о новом порядке формирования правительства

Президент России Владимир Путин в пятницу, 6 ноября, подписал закон о правительстве РФ, который предусматривает в том числе новый порядок его формирования. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, исполнительную власть осуществляют правительство и другие федеральные органы под общим руководством президента (согласно действующей редакции закона, исполнительную власть осуществляет кабмин).

Документ предусматривает изменение порядка назначения премьер-министра: глава государства сможет назначить руководителя правительства только после утверждения Госдумой (раньше требовалось лишь согласие депутатов). В случае если парламент трижды отклонит предложенного президентом кандидата, президент назначит главу правительства сам.

Также изменен порядок назначения членов кабмина: глав силовых министерств будет назначать президент после консультаций с Советом Федерации, остальные будут утверждены Госдумой после предложения премьер-министра.

Кроме того, уход премьера больше не подразумевает отставку членов правительства. Структуру кабмина по прежнему определяет президент.

Проект был внесен в Госдуму Путиным 22 сентября. Документ определяет статус правительства и его место в системе публичной власти, закрепляет порядок его формирования при участии парламента, полномочия в различных сферах, а также предусматривает ограничения для членов правительства.