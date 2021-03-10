Путин подписал закон о наказании за повторные нарушения пожарной безопасности

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении административной ответственности за повторное нарушение требований пожарной безопасности, если оно произошло на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска. Документ опубликован 9 марта на официальном интернет-портале правовой информации.

В законе идет речь о торговых центрах, домах престарелых и инвалидов, детских садах, школах, лагерях детского отдыха, больницах, гостиницах.

Штраф для граждан предусмотрен в размере от трех до 4 тыс. рублей; для должностных лиц сумма варьируется от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, для предпринимателей без образования юридического лица — от 30 тыс. до 40 тыс. рублей или административное приостановление работы на срок до 30 суток.

Для юридических лиц размер административного штрафа варьируется от 200 тыс. до 400 тыс. рублей или работа приостанавливается на срок до 30 суток.

Закон подписан на фоне участившихся случаев пожаров, в том числе в домах престарелых. Так, в середине января несколько уголовных дел возбудили после гибели семи человек при пожаре в нелегальном доме престарелых в поселке Боровский в Тюменской области.

В конце декабря 2020 года сообщалось, что сотрудники МЧС России за год выявили 1,4 тыс. нарушений пожарной безопасности в домах престарелых и инвалидов после проведения 500 проверок, к административной ответственности привлечены 70 юридических и 128 должностных лиц.