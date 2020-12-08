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Путин подписал закон о наказании за отчуждение территорий России
08 декабря 2020, 17:50 • 77 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон, предполагающий до 10 лет лишения свободы и штрафы до 500 тыс. рублей за публичные призывы к отчуждению территорий страны. Соответствующий документ опубликован во вторник, 8 декабря, на официальном интернет-портале правовой информации.
С соответствующей инициативой выступили депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Поправки будут внесены в Уголовный кодекс и статьи 30 и 31 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
В УК будет внесена новая статья, где предусматривается ответственность за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами). Наказание предусматривает лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.
Кроме того, штрафы до 500 тыс. рублей грозят гражданам за публичные призывы к отчуждению территорий РФ.
В соответствии с новой статьей Кодекса об административных правонарушениях РФ под названием «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации», штраф за первичные призывы составит для граждан от 30 тыс. до 60 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс.до 300 тыс. рублей.
Кроме того, закон вводит повышенные размеры штрафов для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ или интернета. Штраф для граждан предусмотрен в размере от 70 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс., для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.
В конце июля текущего года президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании отчуждения территорий страны к экстремизму Согласно документу, под экстремистскую деятельность не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы России с сопредельными государствами.
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