Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
На России хайпят все! От французов до интернет-троллей (Дмитрий Абзалов)
Путин подписал закон о запрете выдачи микрокредитов под залог жилья
Новый конфуз Трампа: СССР распался, потому что "они решили называть себя Ро...
Стреляли под прикрытием тумана: Боевики атаковали родное селение президента Сири...
Главная / Политика

Путин подписал закон о наказании за нарушение правил выращивания наркосодержащих растений

03 августа 2019, 08:09  •  61 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за нарушение правил выращивания наркосодержащих растений в медицинских целях.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вносит изменения в статью 228.2 Уголовного кодекса (УК) РФ «Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ».
Согласно поправкам, устанавливается ответственность за нарушение правил культивирования наркосодержащих растений либо их прекурсоров.
Наказание предусматривает штраф до 120 тыс. рублей либо обязательные работы с лишением права занимать определенные должности.
26 июня Совет Федерации одобрил закон, разрешающий выращивание в России содержащих наркотические вещества растений, в частности, опийного мака, для целей производства обезболивающих в медицине и ветеринарии.
18 июня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила исключить пищевой мак из перечня наркотиков. Омбудсмен напомнила, что на сегодняшний день из-за продажи мака пострадали многие граждане, которых общественно опасными назвать нельзя.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



61
Источник
Похожие новости
03 августа 2019, 01:39
Стреляли под прикрытием тумана: Боевики атаковали родное селение президента Сирии
03 августа 2019, 04:54
Путин подписал закон для формирования единого реестра субъектов МСП
03 августа 2019, 04:54
Путин подписал закон о запрете выдачи микрокредитов под залог жилья
03 августа 2019, 08:09
Путин подписал закон о наказании за нарушение правил выращивания наркосодержащих растений
02 августа 2019, 17:09
В МИД РФ призвали США отказаться от развертывания создаваемых ими ракет
02 августа 2019, 22:24
"Он давно с наследниками Рейха": После намека на казнь Соловьев напомнил Ходорковскому о его грязных делах
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 августа 2019, 04:54
"Киев хотел доминировать, не развивая": Швейцарский журналист разложил по п...
03 августа 2019, 04:54
"Кому совсем не повезет – станет сакральной жертвой": Молодежи раскрыли неп...
03 августа 2019, 03:09
Записки киевлянки: В Киеве в шоке от цен на хлеб и думают про третий Майдан
03 августа 2019, 01:24
«Нанесла сильное оскорбление»: обвиняемый в убийстве петербургской активистки Григорь...
03 августа 2019, 04:54
Россияне требуют разогнать митинги, а укры расстроились из-за дня ВМФ (Геополитика.Ру...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 июля 2019, 07:54
Недооценка пропаганды. Кто пустил под откос «трюхан-мобиль»?
31 июля 2019, 18:24
Российские средства РЭБ наносят подкашивающий удар. Промахи израильских «Delilah» покажутся цветочками
28 июля 2019, 02:39
Натовцы собирались открыто вмешаться в войну в Донбассе (Руслан Осташко)
28 июля 2019, 05:54
В ФБР не рискнули оспорить разоблачение по черным ящикам МН17: "Комментариев нет"
31 июля 2019, 11:54
"Кремль делает все": Польская журналистка попыталась очернить отдых в Крыму и случайно сделала ему рекламу
27 июля 2019, 20:09
Взрывпакеты, куски асфальта и бутылки: Митинг в Москве наглядно доказал "мирный протест"
28 июля 2019, 09:09
"Длинноволосых" борцов за свободу не дали заменить на "мужиков в телогрейках": Журналисты об итогах "мирного митинга" в Москве
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.