Путин подписал закон о наказании за нарушение правил выращивания наркосодержащих растений

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за нарушение правил выращивания наркосодержащих растений в медицинских целях.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он вносит изменения в статью 228.2 Уголовного кодекса (УК) РФ «Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ».

Согласно поправкам, устанавливается ответственность за нарушение правил культивирования наркосодержащих растений либо их прекурсоров.

Наказание предусматривает штраф до 120 тыс. рублей либо обязательные работы с лишением права занимать определенные должности.

26 июня Совет Федерации одобрил закон, разрешающий выращивание в России содержащих наркотические вещества растений, в частности, опийного мака, для целей производства обезболивающих в медицине и ветеринарии.

18 июня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила исключить пищевой мак из перечня наркотиков. Омбудсмен напомнила, что на сегодняшний день из-за продажи мака пострадали многие граждане, которых общественно опасными назвать нельзя.