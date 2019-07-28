Путин подписал закон о наказании для не пропустивших «скорую» водителей

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает наказание для автомобилистов, препятствующих проезду машины скорой помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами. Документ опубликован в пятницу, 26 июля, на официальном портале правовой информации.

Ранее такие действия карались штрафом до 500 рублей или лишением прав на срок до трех месяцев, теперь штраф увеличился до 5 тыс. рублей, а срок лишения нарушителей водительских прав — от трех месяцев до года.

Также глава государства подписал закон, вносящий в Уголовный кодекс норму, согласно которой воспрепятствование деятельности медработников, повлекшее тяжкий вред здоровью пациента, карается лишением свободы на срок до двух лет или штрафом до 80 тыс. рублей.

Госдума приняла пакет законопроектов о введении административного и уголовного наказания за препятствование работе врачей и движению машин скорой помощи 16 июля. По мнению спикера нижней палаты Bячеслава Bолодина, принятый пакет законов поможет защитить людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи.