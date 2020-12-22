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Путин подписал закон о лишении депутатов полномочий за иностранное гражданство

22 декабря 2020, 17:20  •  64 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому полномочия депутата Госдумы или сенатора должны быль прекращены в случае наличия у парламентария иностранного гражданства. Документ опубликован во вторник, 22 декабря, на официальном портале правовой информации.
Согласно изменениям в закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», основанием для досрочного прекращения полномочий сенатора и депутата становится выявление иностранного гражданства или несоблюдение сенатором-представителем региона требований к сроку проживания на территории субъекта России.
Ранее полномочия парламентария могли быть прекращены только после выявления у него иностранных счетов и вкладов.
16 декабря соответствующий закон одобрил Совет Федерации. О внесении законопроекта в Госдуму стало известно 30 ноября.
20 октября глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас сообщал, что более жесткие требования к парламентариям на стадии их выдвижения на должность будут установлены в новых законопроектах, разработанных в связи с поправками к Конституции России.
В сентябре Владимир Путин внес в Госдуму пакет законопроектов, направленных на исполнение поправок к Конституции РФ. По словам российского лидера, суть и смысл новаций состоят в том, чтобы на десятилетия зафиксировать основы устойчивого развития страны.

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