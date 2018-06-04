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Путин подписал закон о контрсанкциях

04 июня 2018, 14:54  •  207 • Политика

МОСКВА, 4 июня /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств". Документ, принятый Госдумой 22 мая и одобренный Советом Федерации 30 мая, опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, правительство по решению президента РФ сможет вводить различные меры противодействия, но они при этом не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не производятся в России и других странах. Соответствующие решения также могут быть приняты президентом на основании предложений Совета безопасности РФ. В то же время в случае устранения обстоятельств, послуживших причиной введения контрсанкций, правительство отменяет соответствующие меры воздействия (противодействия).

Документ 13 апреля был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. С момента внесения закона в Госдуму вокруг него развернулась широкая дискуссия. Текст был воспринят неоднозначно, высказывались критические замечания по ряду положений закона.

Парламентарии провели серию заседаний, выслушали различные точки зрения, в результате чего документ претерпел серьезные изменения ко второму чтению в Госдуме.

Так, из текста закона было исключено упоминание конкретных отраслей, товаров и услуг, а перечень возможных мер противодействия сокращен. Контрсанкции могут вводиться как в отношении недружественных стран, так и организаций, находящихся под юрисдикцией этих стран, прямо или косвенно подконтрольных таким государства или аффилированных с ними, должностных лиц и граждан этих стран. Компаниям США или иных недружественных иностранных государств будет запрещено участвовать в контрактах по госзакупкам и в приватизации госимущества. Такой же запрет будет действовать для компаний, прямо или косвенно подконтрольных таким государствам или аффилированных с ними.

Кроме того, кабинет министров будет вправе прекратить или приостановить действие международного сотрудничества с недружественными иностранными государствами, а также с организациями, находящимися под их юрисдикцией либо прямо или косвенно подконтрольных таким государствам или аффилированных с ними. У правительства также будут полномочия вводить запрет или ограничивать ввоз и вывоз продукции или сырья из США и других недружественных стран. Меры противодействия санкциям не коснутся товаров, которые могут быть ввезены гражданами РФ или иностранными гражданами для личного пользования. Предусматривается, что закон вступит в силу со дня официального опубликования.

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