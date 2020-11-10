Президент России Владимир Путин подписал закон о Конституционном суде в развитие поправок в Основной закон страны, принятых в июле 2020 года. Документ опубликован 9 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, председатель Конституционного суда (КС) и его заместители могут назначаться не из числа судей КС. Кроме того, судьям запрещается критиковать решения суда в СМИ и интернете и высказывать свою точку зрения по вопросу, который может стать предметом его рассмотрения.

Судьям и участникам закрытого совещания запрещается разглашать содержание дискуссии и результаты голосования и обнародовать свое несогласие с принятым решением в той или иной форме.

Согласно принятому закону, Конституционный суд состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя. КС РФ может осуществлять свою деятельность при наличии в его составе не менее восьми судей, а принятие решений возможно при участии в заседании не менее шести судей.

Ранее, 3 ноября, Совет Федерации одобрил закон о Конституционном суде.

Голосование по поправкам проходило с 25 июня по 1 июля, их поддержали 77,92% населения. Новая редакция Конституции вступила в силу 4 июля.

Внести изменения в Основной закон страны предложил Владимир Путин.