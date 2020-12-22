Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности экс-президентов

Президент России Владимир Путин во вторник, 22 декабря, подписал закон о гарантиях неприкосновенности экс-президентов и членов их семей. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью», — говорится в законе. Его нельзя привлечь к ответственности, задержать, арестовать и провести личный досмотр.

Неприкосновенность экс-президента распространяется на его жилые и служебные помещения, средства связи, используемые транспортные средства, багаж, документы и переписку.

Экс-президента может лишить неприкосновенности Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другого тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного суда.

Совет Федерации одобрил этот закон 16 декабря. В тот же день Совет Федерации одобрил законопроект, согласно которому бывший глава государства после прекращения своих полномочий может стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту.