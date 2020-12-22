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Путин подписал закон о гарантиях неприкосновенности экс-президентов
22 декабря 2020, 21:55 • 56 • Политика
Президент России Владимир Путин во вторник, 22 декабря, подписал закон о гарантиях неприкосновенности экс-президентов и членов их семей. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
«Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью», — говорится в законе. Его нельзя привлечь к ответственности, задержать, арестовать и провести личный досмотр.
Неприкосновенность экс-президента распространяется на его жилые и служебные помещения, средства связи, используемые транспортные средства, багаж, документы и переписку.
Экс-президента может лишить неприкосновенности Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или другого тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного суда.
Совет Федерации одобрил этот закон 16 декабря. В тот же день Совет Федерации одобрил законопроект, согласно которому бывший глава государства после прекращения своих полномочий может стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту.
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