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Путин подписал закон о дистанционном заключении трудового договора

22 ноября 2021, 17:50  •  118 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий заключать трудовой договор дистанционно. Документ опубликован в понедельник, 22 ноября, на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон «О внесении изменений в Трудовой кодекс (ТК) Российской Федерации в части регулирования электронного документооборота в сфере трудовых отношений» был принят Госдумой 17 ноября. Его одобрил Совет Федерации 19 ноября.
Трудовой договор можно будет подписывать в электронном виде без дублирования на бумажном носителе. Это расширит возможности для удаленного трудоустройства, отмечали авторы инициативы.
Документ предполагает возможность отказа от бумажных носителей информации, например при оформлении трудовых договоров, приказов, распоряжений, заявлений, должностных инструкций и так далее.
Организации самостоятельно примут решение о переходе на электронный кадровый документооборот. Работодатель должен уведомить сотрудников об этом переходе, а сотрудники вправе отказаться от такого формата.
О том, что Минтруд готовит законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ (в части перехода на электронный кадровый документооборот)» стало известно 15 января.
3 ноября Минтруд назвал лидирующие по удаленке регионы. Больше других удаленный режим работы распространен в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской и Новосибирской областях.
В режиме удаленной занятости трудятся около 5% работников, и данный показатель не меняется на протяжении длительного времени — это примерно 3 млн россиян.
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