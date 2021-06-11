Путин подписал закон о бесплатном газопроводе до границ участка

Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном проведении газопровода до границ земельных участков. Документ опубликован 11 июня на официальном портале правовой информации.

Проект закона был принят Госдумой 1 июня и одобрен Советом Федерации 2 июня. Вносятся изменения в федеральный закон « О газоснабжении в Российской Федерации».

Документ вводит институт единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения, то есть «Газпром».

В тех субъектах, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации, то есть самая крупная организация, осуществляющая эксплуатацию газораспределительных сетей и их объектов, а также оказывающая услуги по подаче газа потребителям.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, при этом правительство России должно будет принять соответствующие нормативные правовые акты до 1 ноября.

В ходе послания Федеральному собранию 21 апреля президент России Владимир Путин заявил, что в стране будут бесплатно подключать газ до участка. Российский лидер поддержал инициативу партии «Единая Россия» о запуске бесплатного подключения граждан к газу.