|
Путин подписал закон о бесплатном газопроводе до границ участка
11 июня 2021, 17:15 • 88 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон о бесплатном проведении газопровода до границ земельных участков. Документ опубликован 11 июня на официальном портале правовой информации.
Проект закона был принят Госдумой 1 июня и одобрен Советом Федерации 2 июня. Вносятся изменения в федеральный закон « О газоснабжении в Российской Федерации».
Документ вводит институт единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения, то есть «Газпром».
В тех субъектах, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации, то есть самая крупная организация, осуществляющая эксплуатацию газораспределительных сетей и их объектов, а также оказывающая услуги по подаче газа потребителям.
Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования, при этом правительство России должно будет принять соответствующие нормативные правовые акты до 1 ноября.
В ходе послания Федеральному собранию 21 апреля президент России Владимир Путин заявил, что в стране будут бесплатно подключать газ до участка. Российский лидер поддержал инициативу партии «Единая Россия» о запуске бесплатного подключения граждан к газу.
Читайте также
Подпишитесь на нас
Загрузка...
88
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 июня 2021, 09:20
|
08 июня 2021, 04:55
|
08 июня 2021, 11:20
|
10 июня 2021, 08:15
|
05 июня 2021, 16:25
|
09 июня 2021, 00:10
|
07 июня 2021, 01:25