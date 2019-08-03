Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
День ВДВ, фонтан и водка
Мочить Шария. Блогеры, колитесь:)
Лукашенко намерен использовать Зеленского для переговоров с Путиным - СМИ
"У нас есть ряд условий": Экс-президент Южной Осетии объяснил, чего жд...
Главная / Политика

Путин подписал закон для формирования единого реестра субъектов МСП

03 августа 2019, 04:54  •  49 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит сформировать единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Соответствующий документ был опубликован 2 августа на официальном интернет-портале правовой информации.
Реестр будет формироваться на основе сведений о субъектах МСП — получателях поддержки, включаемых в соответствующие реестры органов и организаций. Помимо этого, определяется перечень поставщиков этих сведений и порядок их предоставления федеральной налоговой службе, которая выступит оператором единого реестра.
В настоящее время органы власти и организации, занимающиеся поддержкой субъектов МСП, ведут самостоятельные реестры. Также законом устанавливается порядок первого размещения сведений для нового формата учета. Согласно ему, переход к ведению единого списка будет осуществляться поэтапно.
С помощью изменений, предусматриваемых законом, появится возможность регулярного открытого доступа к сведениям о поддержке, предоставленной субъектам МСП, что даст возможность обеспечить ее адресность, обоснованность и эффективность. В правительстве также отмечают, что это позволит оценивать результаты оказания поддержки и корректировать ее состав и объем.
Первое размещение сведений в едином реестре в интернете состоится 20 декабря 2020 года. До 5 ноября 2020 года органы власти и организации, занимающиеся поддержкой, предоставят в ФНС сведения в отношении субъектов, решения об оказании поддержки которым приняты за период с 1 января 2019 года по 1 октября 2020 года. До 5 декабря 2020 года — в отношении субъектов, решения об оказании поддержки которым приняты за период с 1 октября 2020 года по 1 декабря 2020 года.
Ранее Путин утвердил поправки в Налоговый кодекс РФ о снижении налога на добавленную стоимость (НДС) на фрукты и ягоды до 10%. В то же время НДС на пальмовое масло увеличится до 20%.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



49
Источник
Похожие новости
02 августа 2019, 06:09
Пушков допустил приостановку лицензии СМИ в поправках Роскомнадзора к закону
03 августа 2019, 01:39
Лукашенко намерен использовать Зеленского для переговоров с Путиным - СМИ
03 августа 2019, 01:39
Путин поддержал "дачную амнистию": Что нужно знать гражданам
03 августа 2019, 04:54
Путин подписал закон о запрете выдачи микрокредитов под залог жилья
02 августа 2019, 22:24
Навальному светит третий условный срок? МВД выявило реальные размеры финансовых афер ФБК - источник
03 августа 2019, 01:39
"Беспринципная мэрия отвлекает фестивалями!": Либеральным СМИ шуткой объяснили странность их претензий
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 августа 2019, 01:39
"У нас есть ряд условий": Экс-президент Южной Осетии объяснил, чего ждут от...
03 августа 2019, 01:24
«Нанесла сильное оскорбление»: обвиняемый в убийстве петербургской активистки Григорь...
03 августа 2019, 01:24
«Запугивание и подавление»: на Украине допрашивают получивших российские паспорта жит...
03 августа 2019, 03:09
Записки киевлянки: В Киеве в шоке от цен на хлеб и думают про третий Майдан
03 августа 2019, 01:39
"Россия идёт прямой дорогой к социальному взрыву": Пронько о разбогатевших ...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
31 июля 2019, 08:39
"Обналичил полтонны долларов и скрылся в Дубае": Политолог заявил, что Порошенко больше не вернется на Украину
30 июля 2019, 06:39
"Стыдно возвращаться в заваленный мусором город": Украинский политолог сравнил столицы России и Украины
31 июля 2019, 11:39
На Украине призвали убивать всех воевавших в Донбассе
27 июля 2019, 20:09
Взрывпакеты, куски асфальта и бутылки: Митинг в Москве наглядно доказал "мирный протест"
27 июля 2019, 10:24
МИД России одним вопросом поставил на место немецких дипломатов, "обеспокоенных выборами"
31 июля 2019, 11:54
"Кремль делает все": Польская журналистка попыталась очернить отдых в Крыму и случайно сделала ему рекламу
28 июля 2019, 04:28
Танцующий на капоте Мерседеса Порошенко
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.