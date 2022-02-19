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Путин подписал указ с двумя секретными пунктами - фото
19 февраля 2022, 00:15 • 168 • Политика
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о проведении сборов с участием военных запаса. При этом в документе есть два секретных пункта. Появилось фото указа.
Документ за подписью президента в пятницу был опубликован на официальном портале правовой информации. В нём говорится, что в 2022 году должны быть проведены сборы для военнослужащих, находящихся в запасе. Сборы будут проходить в Вооружённых силах России, войсках Нацгвардии, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности.
При этом пункты 2 и 3 указа засекречены. Там стоит пометка "Для служебного пользования".
Скриншот: Telegram / Пул №3
Напомним, что последние два дня украинская армия усилила обстрелы неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В ход идут миномёты, артиллерия, танки и ПТРК.
В связи с этим власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения. Первые автобусы с беженцами из Донецка прибыли в пятницу вечером в Ростовскую область.
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