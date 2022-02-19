Путин подписал указ с двумя секретными пунктами - фото

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о проведении сборов с участием военных запаса. При этом в документе есть два секретных пункта. Появилось фото указа.

Документ за подписью президента в пятницу был опубликован на официальном портале правовой информации. В нём говорится, что в 2022 году должны быть проведены сборы для военнослужащих, находящихся в запасе. Сборы будут проходить в Вооружённых силах России, войсках Нацгвардии, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности.

При этом пункты 2 и 3 указа засекречены. Там стоит пометка "Для служебного пользования".

Скриншот: Telegram / Пул №3

Напомним, что последние два дня украинская армия усилила обстрелы неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В ход идут миномёты, артиллерия, танки и ПТРК.

В связи с этим власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения. Первые автобусы с беженцами из Донецка прибыли в пятницу вечером в Ростовскую область.