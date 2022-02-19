Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как Путин одной фразой взбесил немецкие СМИ: "Журналист аж забыл о чём гово...
В небе над Донецком замечены истребители неизвестной принадлежности
Хотим заказать столик на всю 106-ю дивизию ВДВ: необычный звонок в киевское кафе
Без единого выстрела: Украина капитулировала
Главная / Политика

Путин подписал указ с двумя секретными пунктами - фото

19 февраля 2022, 00:15  •  168 • Политика
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о проведении сборов с участием военных запаса. При этом в документе есть два секретных пункта. Появилось фото указа.
Документ за подписью президента в пятницу был опубликован на официальном портале правовой информации. В нём говорится, что в 2022 году должны быть проведены сборы для военнослужащих, находящихся в запасе. Сборы будут проходить в Вооружённых силах России, войсках Нацгвардии, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности.
При этом пункты 2 и 3 указа засекречены. Там стоит пометка "Для служебного пользования".
Скриншот: Telegram / Пул №3
Напомним, что последние два дня украинская армия усилила обстрелы неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. В ход идут миномёты, артиллерия, танки и ПТРК.
В связи с этим власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации мирного населения. Первые автобусы с беженцами из Донецка прибыли в пятницу вечером в Ростовскую область.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


168
Источник
Похожие новости
18 февраля 2022, 20:10
Донбассу готовят сценарий Цхинвала: Военкор указал на роковое совпадение
18 февраля 2022, 21:55
Хроники войны - что происходит в Донбассе. Главное
18 февраля 2022, 20:45
В Госдуме отреагировали на запрос рады о лишении Путина госнаград Украины
18 февраля 2022, 20:10
Правительство России распорядилось ввести льготы на поставки товаров в Донбасс
18 февраля 2022, 21:55
"Не как в Африке, но": Захарова доходчиво объяснила, как Киев устроил геноцид в Донбассе
18 февраля 2022, 20:45
Сенатор заявил о готовности Крыма принять жителей Донбасса
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 февраля 2022, 21:55
Хроники войны - что происходит в Донбассе. Главное
18 февраля 2022, 20:45
Тимошенко и Аваков требуют от Запада 200 миллиардов долларов. «Тогда Украина не будет...
18 февраля 2022, 21:55
"Не как в Африке, но": Захарова доходчиво объяснила, как Киев устроил геноц...
19 февраля 2022, 00:15
США недовольны решением Зеленского посетить Мюнхен: Очень обеспокоены
19 февраля 2022, 00:10
«Затянувшийся спектакль»: зачем сенат США принял резолюцию в поддержку Украины
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 февраля 2022, 10:50
Что происходит в Донбассе? ВСУ ведут прицельный огонь. Началась эвакуация
18 февраля 2022, 06:45
В Госдепе США поставили ультиматум для встречи с Лавровым
13 февраля 2022, 22:20
О чём говорили Байден и Зеленский: 50 минут, перечеркнувшие заявления Пентагона
14 февраля 2022, 00:05
Зеленский пригласил Байдена на Украину: "Как можно быстрее". В США дали ответ
13 февраля 2022, 18:50
Салливан всех подставил: США отменили вторжение России на Украину
14 февраля 2022, 00:05
Почему АПЛ США вынуждена была покинуть воды России у Курил? Пояснение военного эксперта
12 февраля 2022, 02:35
Боррель, Кулеба и "тяжёлые" санкции. Шойгу доходчиво ответил
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.