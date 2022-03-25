Путин подписал указ об освобождении Чубайса от должности спецпредставителя

Российский лидер Владимир Путин 25 марта подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от должности специального представителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Указ об освобождении от должности Анатолия Чубайса подписан президентом», — сказал он.

23 марта Песков заявил, что Чубайс уволился по собственному желанию.

Спецпредставителем президента Чубайс был назначен 4 декабря 2020 года. До этого он 12 лет возглавлял «Роснано», где сперва был гендиректором, а затем председателем правления госкорпорации. Также он руководил госкорпорациями «Роснанотех» и «Единая энергетическая система России».

В 1990-х годах Чубайс занимал высокие должности в правительстве, в том числе был первым вице-премьером, а также несколько месяцев руководил администрацией президента Бориса Ельцина.