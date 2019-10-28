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Путин подписал указ об образовании Федеральной пробирной палаты
28 октября 2019, 20:54 • 34 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Федеральной пробирной палаты. Данная служба получит функции госконтроля по драгметаллам и камням, сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации в понедельник, 28 октября.
«Образовать на базе федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» Федеральную пробирную палату, придав ей статус федеральной службы и передав функции указанного учреждения», — говорится в указе.
Как отмечается в документе, федеральная служба получит функции по госконтролю за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней. Согласно указу, Федеральная пробирная палата будет находиться в ведении Минфина России.
Также 28 октября Путин дал поручение правительству внести поправки в российское законодательство об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.
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