Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании Федеральной пробирной палаты. Данная служба получит функции госконтроля по драгметаллам и камням, сообщается в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации в понедельник, 28 октября.

«Образовать на базе федерального казенного учреждения «Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов Российской Федерации» Федеральную пробирную палату, придав ей статус федеральной службы и передав функции указанного учреждения», — говорится в указе.

Как отмечается в документе, федеральная служба получит функции по госконтролю за производством, использованием и обращением драгоценных металлов, использованием и обращением драгоценных камней. Согласно указу, Федеральная пробирная палата будет находиться в ведении Минфина России.

Также 28 октября Путин дал поручение правительству внести поправки в российское законодательство об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете.