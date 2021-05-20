Путин подписал указ об эвакуации русских из сектора Газа

Путин подписал указ об эвакуации из сектора Газа граждан России и СНГ.

Президент Владимир Путин подписал указ об эвакуации из сектора Газа граждан России и СНГ, которые хотят покинуть эту территорию из-за обострившейся ситуации с Израилем.

Глава государства поручил Министерству иностранных дел России совместно со Службой внешней разведки и МЧС определить сроки и формат эвакуации граждан с учётом развития обстановки в Газе. Обеспечивать доставку граждан поручено МЧС.

В мае между Израилем и Палестиной с новой силой разгорелся конфликт. Обе страны стали бомбардировать друг друга. Израиль заявил 20 мая, что ему удалось "нейтрализовать" сеть тоннелей движения "ХАМАС" в секторе Газа.