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Путин подписал указ об эвакуации русских из сектора Газа
20 мая 2021, 14:30 • 32 • Политика
Путин подписал указ об эвакуации из сектора Газа граждан России и СНГ.
Президент Владимир Путин подписал указ об эвакуации из сектора Газа граждан России и СНГ, которые хотят покинуть эту территорию из-за обострившейся ситуации с Израилем.
Глава государства поручил Министерству иностранных дел России совместно со Службой внешней разведки и МЧС определить сроки и формат эвакуации граждан с учётом развития обстановки в Газе. Обеспечивать доставку граждан поручено МЧС.
В мае между Израилем и Палестиной с новой силой разгорелся конфликт. Обе страны стали бомбардировать друг друга. Израиль заявил 20 мая, что ему удалось "нейтрализовать" сеть тоннелей движения "ХАМАС" в секторе Газа.
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