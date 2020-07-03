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Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию
03 июля 2020, 19:00 • 13 • Политика
Президент России Владимир Путин в пятницу, 3 июля, подписал указ о внесении поправок в Конституцию. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Поправки в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные ст. 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», вступают в силу 4 июля 2020 года», ― говорится в сообщении.
Голосование по поправкам к Конституции завершилось 1 июля. Центризбирком уже официально утвердил результаты: поддержали изменения 77,92% проголосовавших (почти 58 млн россиян), против — 21,27% (около 16 млн граждан) Итоговая явка по стране составила 67,97%.
После подведения итогов голосования Путин поблагодарил всех россиян за поддержку и оказанное доверие.
Поправки к Конституции, предложенные главой государства, предусматривают ужесточение требований к кандидатам на пост президента и ограничение количества президентских сроков — не больше двух по шесть лет. Глава государства будет представлять Совету Федерации кандидатов на пост главы и судей Конституционного, Верховного и других судов федерального уровня, их заместителей, а также формировать Госсовет РФ.
Также предлагается запретить высшим должностным лицам иметь вид на жительство и гражданство других стран и расширить полномочия парламента — премьер-министр и члены кабмина будут назначаться президентом только после утверждения их кандидатур Госдумой. Предусматривается приоритет Основного закона страны над международными соглашениями.
Кроме этого, поправки закрепляют регулярную индексацию пенсий и социальных выплат, гарантии минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне не менее прожиточного минимума трудоспособного населения.
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