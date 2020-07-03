Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе
Польша "назло России" подписала сотне своих лётчиков смертный приговор
Отдать Крым или нет? В прямом эфире задали самый провокационный вопрос и дали от...
Кто сказал "нет" Путину: подковёрное противостояние вскрылось
Главная / Политика

Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию

03 июля 2020, 19:00  •  13 • Политика
Президент России Владимир Путин в пятницу, 3 июля, подписал указ о внесении поправок в Конституцию. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Поправки в Конституцию Российской Федерации, предусмотренные ст. 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», вступают в силу 4 июля 2020 года», ― говорится в сообщении.
Голосование по поправкам к Конституции завершилось 1 июля. Центризбирком уже официально утвердил результаты: поддержали изменения 77,92% проголосовавших (почти 58 млн россиян), против — 21,27% (около 16 млн граждан) Итоговая явка по стране составила 67,97%.
После подведения итогов голосования Путин поблагодарил всех россиян за поддержку и оказанное доверие.
Поправки к Конституции, предложенные главой государства, предусматривают ужесточение требований к кандидатам на пост президента и ограничение количества президентских сроков — не больше двух по шесть лет. Глава государства будет представлять Совету Федерации кандидатов на пост главы и судей Конституционного, Верховного и других судов федерального уровня, их заместителей, а также формировать Госсовет РФ.
Также предлагается запретить высшим должностным лицам иметь вид на жительство и гражданство других стран и расширить полномочия парламента — премьер-министр и члены кабмина будут назначаться президентом только после утверждения их кандидатур Госдумой. Предусматривается приоритет Основного закона страны над международными соглашениями.
Кроме этого, поправки закрепляют регулярную индексацию пенсий и социальных выплат, гарантии минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне не менее прожиточного минимума трудоспособного населения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



13
Источник
Похожие новости
03 июля 2020, 04:00
"Все началось, как у Хичкока": Польский посол покидает Россию
03 июля 2020, 02:00
​Силуанов подставил Путина? Горькие уроки голосования по поправкам наглядно показал Пронько
03 июля 2020, 08:00
"Анка вяло отреагировала": Просьбу Киева к ФРГ из-за голосования в Крыму подняли на смех
03 июля 2020, 00:00
Даже если "убийца" Крымского моста оправдает своё название, Украина потеряет больше - эксперт
03 июля 2020, 13:00
Военный эксперт назвал сроки кардинальных мировых решений: Решится и вопрос Донбасса
03 июля 2020, 13:00
Куда выстрелила мэр Якутска
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 июля 2020, 04:00
"Все началось, как у Хичкока": Польский посол покидает Россию
03 июля 2020, 02:00
​Силуанов подставил Путина? Горькие уроки голосования по поправкам наглядно показал П...
03 июля 2020, 08:00
"Анка вяло отреагировала": Просьбу Киева к ФРГ из-за голосования в Крыму по...
03 июля 2020, 00:00
Даже если "убийца" Крымского моста оправдает своё название, Украина потеряе...
03 июля 2020, 02:00
Турки в Крыму применили мягкую силу? Коц высказал подозрения
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 июня 2020, 03:00
Вместо искусства - шоу и смерти: Шнуров о ДТП Ефремова и мошенничестве Серебренникова
27 июня 2020, 00:00
"Результаты будут ничтожными": Киев дал прогноз по голосованию в России и пригрозил чужими санкциями
01 июля 2020, 06:00
Отдать Крым или нет? В прямом эфире задали самый провокационный вопрос и дали ответ
28 июня 2020, 18:00
Зеленский лишил Украину двух регионов в День Конституции
29 июня 2020, 22:00
"Мы подумать не могли": Учёные заявили о пугающих сюрпризах коронавируса
28 июня 2020, 02:00
Уничтожение Украины начнётся с геноцида? Депутат рады рассекретил "тайное соглашение" с МВФ
28 июня 2020, 12:00
В Белоруссии предложили провести референдум по объединению с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.